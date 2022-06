Sylvothérapie avec les messages de la nature Oltingue Oltingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Oltingue EUR UNE EXPERIENCE VIVIFIANTE AU SEIN DU MONDE VEGETAL : LA SYLVOTHERAPIE Réancrez-vous à votre nature profonde et prenez deux heures pour vous en vous déconnectant du stress quotidien au sein de la forêt. Une expérience et un voyage personnel unique en milieu naturel avec Franck Martin (Praticien en Sylvothérapie). Limité à 6 personnes. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées pour randonner sur sentier, pantalon conseillé et un vêtement imperméable (en cas de pluie). Niveau : petite randonnée (max.4 kms). Durée : 2 heures environ. Lieu précis communiqué lors de l’inscription. Redécouvrir ses 5 sens en pleine nature. Connexion à l’arbre. Sur inscription. Prévoir eau, vêtements adaptés. Etre capable de randonner jusqu’à 4 km. +33 6 42 19 86 22 UNE EXPERIENCE VIVIFIANTE AU SEIN DU MONDE VEGETAL : LA SYLVOTHERAPIE Réancrez-vous à votre nature profonde et prenez deux heures pour vous en vous déconnectant du stress quotidien au sein de la forêt. Une expérience et un voyage personnel unique en milieu naturel avec Franck Martin (Praticien en Sylvothérapie). Limité à 6 personnes. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées pour randonner sur sentier, pantalon conseillé et un vêtement imperméable (en cas de pluie). Niveau : petite randonnée (max.4 kms). Durée : 2 heures environ. Lieu précis communiqué lors de l’inscription. Oltingue

