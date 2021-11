SYLVOTHERAPIE Audierne, 5 novembre 2021, Audierne.

SYLVOTHERAPIE Audierne

2021-11-05 10:00:00 – 2021-11-05

Audierne Finistère

Démontrée d’un point de vue scientifique, la marche dans une forêt rééquilibre le mental des humains. En effet à leurs contact, nos émotions, nos pensées s’apaisent , notre corps synthétisant en réponse à leurs présences des hormones anti-stress.

Une expérience encore plus profonde reste à découvrir. En effet, mon parcours personnel et professionnel m’a conduit à expérimenter à leurs côtés une réalité plus « concrète » qu’une simple marche: en adoptant une attitude intérieure neutre et portant notre attention sur nos sensations corporelles, nous permettons à nos sens intuitifs de se déployer, d’être en écoute plus profonde. Porté par l’intention d’entrer en relation avec eux, nous sommes à ce moment plus disponible pour le partage d’expériences. Et selon qui vous êtes, ce contact va prendre forme dans une expérience unique.

virginie.guezennec@wanadoo.fr +33 6 31 68 28 72

Audierne

