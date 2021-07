AlzonAlzon Alzon Alzon Alzon, Gard Sylvothérapie Alzon Alzon AlzonAlzon Catégories d’évènement: Alzon

Gard

Sylvothérapie Alzon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021

Alzon Gard Alzon Gard Alzon Envie de se ressourcer en Forêts d’altitude… Venez découvrir les bienfaits de la Sylvotherapie pour améliorer votre santé globale par les Bains de forêt.Immergez vous au coeur de l’Arboretum de Cazebonne à Alzon – arbres remarquables du Patrimoine culturel de Cévennes-Natura 2000. Rendez-vous 10h30 à la Pompette Cavaillac – embranchement route de Molières (école maternelle)Groupe de 5 à 7 personnes – Inscription par email. Repas tiré du sac. Recommandé chaussures de marche et vêtements souples, couvrants bras et jambes. bainsdeforetcevennes@gmail.com +33 6 70 49 40 68 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-08 par SUD CEVENNES

Catégories d'évènement: Alzon, Gard
Lieu Alzon
Ville Alzon