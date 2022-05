Sylvothérapie à Haguenau Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Sylvothérapie à Haguenau Haguenau, 15 mai 2022, Haguenau. Sylvothérapie à Haguenau Haguenau

2022-05-15 14:30:00 – 2022-05-15 17:30:00

Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Cette promenade en forêt permettra de ressentir les bienfaits des arbres (sylvothérapie) et de découvrir l’énergie qui s’offre à nous dans la nature. Entre explications et exercices, chacun pourra « ressentir » à son niveau. Prévoir habits et chaussures adaptés. +33 6 37 85 02 01 Cette promenade en forêt permettra de ressentir les bienfaits des arbres (sylvothérapie) et de découvrir l’énergie qui s’offre à nous dans la nature. Entre explications et exercices, chacun pourra « ressentir » à son niveau. Prévoir habits et chaussures adaptés. Haguenau

dernière mise à jour : 2022-05-03 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Sylvothérapie à Haguenau Haguenau 2022-05-15 was last modified: by Sylvothérapie à Haguenau Haguenau Haguenau 15 mai 2022 Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin