SYLVIE VARTAN Dome de Paris – Palais des sports Paris, dimanche 10 novembre 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du vendredi 26 Janvier 10h00 au lundi 29 Janvier 18h00.Mise en vente le mardi 30 Janvier à 10h00.Aujourd’hui, la plus culte des stars de la scène française, Sylvie Vartan, annonce les premières dates de sa tournée d’adieu « Je tire ma révérence ». Sylvie Vartan seraen concert à Paris les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024 au Dôme de Paris.

Tarif : 56.50 – 166.50 euros.

Début : 2024-11-10 à 14:30

Dome de Paris – Palais des sports PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75