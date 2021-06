Sylvie Mombo conte comme elle respire Mairie de Colomiers, 12 juin 2021-12 juin 2021, Colomiers.

Sylvie Mombo conte comme elle respire

Mairie de Colomiers, le samedi 12 juin à 16:00

SYLVIE MOMBO CONTE COMME ELLE RESPIRE ! Contes à la carte Samedi 12 juin à 16h Un tour de contes façon One-woman show, mêlant conversation improbable, poésie et match d’impro… La conteuse tisse un lien étroit avec son auditoire et le balade dans son répertoire au gré de ses fantaisies et de son inspiration du moment. Il est question d’Afrique et d’amour, d’enfance et d’exil, de rire et de rêves… L’artiste raconte comme elle respire… Avec appétit et gourmandise, générosité et énergie, folie et humour !!! Gratuité | Pour toute la famille |1h15 | Sur réservation | Salle de conférences Pavillon Blanc Henri-Molina Le site de la conteuse pour en savoir plus

SYLVIE MOMBO CONTE COMME ELLE RESPIRE ! Contes à la carte Samedi 12 juin à 16h Un tour de contes façon One-woman show, mêlant conversation improbable, poésie et match d’impro… La conteuse tisse un

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T16:00:00 2021-06-12T17:00:00