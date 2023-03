Portes ouvertes chez Sylvie Kaméni Couture Sylvie Kameni Couture, 27 mars 2023, Marseille.

Portes ouvertes chez Sylvie Kaméni Couture 27 mars – 2 avril Sylvie Kameni Couture

La maison de couture Sylvie Kameni est riche d’un savoir-faire en couture sur mesure pour hommes et femmes depuis sa création, en 2000.

A l’occasion des JEMA, Sylvie Kameni vous accueille dans son atelier situé en étage, rue Breteuil.

Plongez avec elle dans toutes ses années de création et découvrez en exclusivité des pièces rares et inédites. Chaque création propose des coupes originales et pratiques.

Elle vous accueille durant toute la semaine, sur rendez-vous.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur l’agenda en ligne.

Sylvie Kameni Couture 12 rue Breteuil 13001 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/sylviekamenicouture/portes-ouvertes-jema-2023 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/skameni_couture/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617551507 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

couture vêtement

Sylvie kameni