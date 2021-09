Sylvie De Biasi Ségolène Brossette Galerie, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Apis Hortus Installation, peintures, collage, son et performance

Artiste plasticienne, titulaire d’une maîtrise d’arts plastiques, art-thérapeute, originaire de Lorraine, Sylvie De Biasi crée des installations plastiques et sonores, faisant surgir la mémoire involontaire. Dans son exposition APIS HORTUS, l’artiste tisse du lien entre ses observations des fleurs, son vécu, son intérêt pour les abeilles et la pratique de l’apiculture. Ses œuvres à la fois engagées et poétiques invitent à prendre conscience du déclin des abeilles. Aquarelles, son, installation et performance dialoguent ensemble pour nous plonger dans un jardin bleu peuplé de fleurs mellifères et d’abeilles.

En partenariat avec : Ségolène Brossette Galerie



Avec le soutien de : l’association Le Corridor, Mairie de Liverdun.

Avec le commissariat de : Pauline Lisowski

Ségolène Brossette Galerie 15 Rue Guénégaud Paris 75006

7 : Pont Neuf (350m) 4, 10 : Odéon (407m) bus 58 et 70, Pont Neuf – Quai des Grands Augustins RER C et B Saint-Michel



Contact : https://sylviedebiasiart.wixsite.com/sylviedebiasi https://www.instagram.com/sylvie_de_biasi/

(c) Sylvie de Biasi