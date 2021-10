Paris Centre culturel suisse île de France, Paris Sylvie Courvoisier Trio Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Sylvie Courvoisier Trio Centre culturel suisse, 5 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 20h à 22h

Sylvie Courvoisier, Drew Gress et Kenny Wollesen présentent leur dernier album commun Free Hoops. Sylvie Courvoisier (piano, composition), Drew Gress (contrebasse), Kenny Wollesen (batterie, percussions artisanales) présentent leur dernier album commun Free Hoops après Double Windsor en 2014 et D’Agala en 2017. Le trio insuffle une nouvelle fois cette énergie débordante qui conjugue compositions et improvisations, langage jazz et musique contemporaine. Free Hoops alterne les explosions sonores et les épisodes calmes qui soulignent la profondeur de l’espace sonore du trio. + d’infos Concerts -> Jazz Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

