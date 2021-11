Paris Ségolène Brossette Galerie île de France, Paris Sylvie Bonnot – Baïkonour Tour / Vol.1 Ségolène Brossette Galerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sylvie Bonnot – Baïkonour Tour / Vol.1 Ségolène Brossette Galerie, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

gratuit

Ségolène Brossette Galerie présente “Baïkonour Tour / Vol. 1”, une exposition de la photographe Sylvie Bonnot. Sylvie Bonnot a fait de la conquête spatiale son terrain de jeu. Au CNES, à partir de 2017, où elle a créé des œuvres polymorphes à partir de documents d’archives sur les ballons stratosphériques ; puis en 2019, en se rendant à Baïkonour au Kazakhstan, sur un site autrefois fleuron de l’industrie aéronautique soviétique. Toutefois, ce qui intéresse Sylvie Bonnot n’est pas de rendre compte des prouesses technologiques, mais d’observer ce que ce mythe de la conquête spatiale produit en nous, ce qu’il réveille de fierté nationale et de désir d’ailleurs. Dans le désert de Baïkonour, affluent chaque année des centaines de touristes : le Baïkonour Tour a été conçu pour ravir les yeux et les imaginations. Mais où est-on exactement ? Le site respire tant l’artificialité que l’on se croit au cinéma. Dans un audacieux face-à-face, Sylvie Bonnot plonge le spectateur dans les noirs et blancs de ses grandes Mues, réalisées à partir d’archives scientifiques. Leur matière a été transmutée par le processus de travail de l’artiste qui crée sa propre archive de la conquête spatiale – une archive artificielle questionne la preuve scientifique par l’image. Extrait du texte rédigé par Hélène Jagot Le projet Baikonour Tour bénéficie du soutien de la Drac Bourgogne – Franche-Comté au moyen d’une Aide à la Création en 2020 et de l’aide du FEAC, de la DRAC Guyane, pour GSS, le volet guyanais du programme en court, en 2021. Expositions -> Photographie Ségolène Brossette Galerie 15 rue Guénégaud Paris 75006

