Sylvia Beach & Adrienne Monnier : un couple de libraires au cœur du Paris littéraire de L’entre-deux guerres Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, samedi 20 janvier 2024.

Du samedi 20 janvier 2024 au samedi 02 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Bienvenue dans l’univers de Sylvia Beach et Adrienne Monnier au cœur d’un Paris bouillonnant de vie, de joie et de créativité !

Sans elles le Paris littéraire de l’entre-deux-guerres n’aurait

pas été le même.

Avec La Maison des Amis des Livres et Shakespeare and Company, leurs

librairies-sœurs (ou plutôt amantes) situées face à face dans la rue de

l’Odéon, elles réinventent le métier de libraire.

Prêt de

livres, rencontres, expositions, lectures, soirées musicales… Chez elles, se

rencontrent et dialoguent les grandes œuvres de l’époque et leurs auteurs. Leur jugement sûr et exigeant convoque les

modernes et l’avant-garde, en littérature – de Jules Romain aux surréalistes –

comme en musique – d’Erik Satie à Georges Antheil.

Gisèle

Freund, Gertrude Stein et Alice B. Toklas, Claude Cahun et Suzanne Malherbe,

Djuna Barnes, Rachilde, Nathalie Clifford Barney, Bérénice Abbott, Marie

Laurencin, Colette ou encore Anaïs Nin fréquenteront cet espace mythique :

l’Odéonie.

Elles ont aussi

repéré, édité, traduit certains des plus grands écrivains du XXe siècle :

James Joyce, Ernest Hemingway ou encore Antoine de Saint-Exupéry, Paul Claudel, Paul Valery…

Elles ont écrit

– des poèmes, des gazettes, leurs mémoires, une correspondance remarquable –

nous livrant une chronique la vie culturelle palpitante des années folles.

Elles ont été

des modèles et des guides pour quantité de femmes, leur ouvrant les portes du

monde des livres.

Cette modeste exposition d’archives, photographies et éditions originales conservés dans nos fonds, a pour ambition de vous présenter Sylvia Beach et Adrienne Monnier, qui

nous ont à la fois impressionnées par leur génie et charmées par leur humour et

leur générosité.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827677 bmd@paris.fr https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-durand-bmd-1756

Ville de Paris / BMD Adrienne Monnier, fumant, vers 1915