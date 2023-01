Sylvère Lamotte et Stracho Temelkovski micadanses-Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sylvère Lamotte et Stracho Temelkovski micadanses-Paris, 7 février 2023, Paris. Le mardi 07 février 2023

de 20h00 à 21h00

. payant

Avec cette pièce, Sylvère Lamotte dessine l’universalité des corps en réhabilitation pour la mettre en résonance avec chacun d’entre nous. Le travail chorégraphique de Sylvère Lamotte cherche à éprouver le corps et ses limites. Qu’est-ce que peut le corps ? Au fil de ses créations, sa réponse est une découverte émerveillée du déploiement des possibles magnifié par la danse, bien au-delà des apparences et des questions sur l’empêchement, le handicap ou l’immobilité. Tout ce fracas témoigne parfaitement du rayonnement que chacun possède, de l’essor qu’il s’autorise et qu’il construit, pas à pas. Il déclare artistiquement que nous sommes tous en mouvement, tous en réhabilitation, que la communauté nous porte. Ainsi, trois danseuses s’exposent sans fard et offrent une danse brillamment essentielle, fichée au plus profond, là où on ne peut cacher ni mentir. On y entend le fracas de l’espoir. + d’infos micadanses-Paris 15 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Gaëlle Astier-Perret Sylvère Lamotte – Tout ce fracas

