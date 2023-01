Sylvère Lamotte – Danser la faille MAIF Social Club Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sylvère Lamotte – Danser la faille MAIF Social Club, 4 février 2023, Paris. Le lundi 13 février 2023

de 14h00 à 15h00

Le lundi 06 février 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 11 février 2023

de 16h30 à 17h30

Le samedi 04 février 2023

de 16h30 à 17h30

. gratuit

Une ligne de faille qui devient en ligne de force. Cette conférence fait évidemment écho à Tout ce fracas, pièce fondamentale dans le rapport que Sylvère Lamotte a développé avec des corps en souffrance, en réhabilitation, pièce elle-même en résonance avec des années de pratique en milieu hospitalier. Ce rendez-vous est l’occasion d’affiner, de relancer ce travail avec Magali Saby, danseuse en situation de handicap, interprète de Tout ce fracas, dans un dialogue rapproché, une connivence éprouvée. L’une et l’autre affrontent cette ligne de fracture sur laquelle leur désir de danse se retrouve, au-delà de leurs parcours respectifs bien différents. Ils dansent donc leurs faiblesses et leurs forces, leur vibration vitale, cette nécessité impérieuse, qui se dévoile commune. MAIF Social Club 37, rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Caroline Jaubert

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu MAIF Social Club Adresse 37, rue de Turenne Ville Paris lieuville MAIF Social Club Paris Departement Paris

MAIF Social Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sylvère Lamotte – Danser la faille MAIF Social Club 2023-02-04 was last modified: by Sylvère Lamotte – Danser la faille MAIF Social Club MAIF Social Club 4 février 2023 Maif Social Club Paris Paris

Paris Paris