46e Festival de Musiques Sacrées et Musiques du Monde de l’Abbaye de Sylvanès, 23 juillet 2023, Sylvanès.

« The Emidy Project », un spectacle construit autour de la vie extraordinaire de Joseph Antonio Emidy, figure fascinante du 18e siècle, esclave d’origine guinéen, violoniste virtuose, qui a traversé l’Atlantique et vécu sur trois continents..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . 15 EUR.

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie



« The Emidy Project », a show built around the extraordinary life of Joseph Antonio Emidy, a fascinating figure of the 18th century, a slave of Guinean origin, a virtuoso violinist, who crossed the Atlantic and lived on three continents.

« The Emidy Project », un espectáculo construido en torno a la extraordinaria vida de Joseph Antonio Emidy, un fascinante esclavo del siglo XVIII de origen guineano, virtuoso violinista que cruzó el Atlántico y vivió en tres continentes.

