Concert « La Grèce aux accents Flamenco », 22 avril 2023, Sylvanès.

De la rencontre de Daphné Souvatzi avec François Aria est née une énergie créatrice propice à une aventure musicale « hors format », solaire et originale..

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie



From the meeting of Daphne Souvatzi with François Aria was born a creative energy conducive to a musical adventure « out of format », solar and original.

Del encuentro de Daphné Souvatzi con François Aria surgió una energía creativa propicia para una aventura musical « fuera de formato », soleada y original.

Aus der Begegnung von Daphné Souvatzi mit François Aria entstand eine kreative Energie, die ein musikalisches Abenteuer « außerhalb des Formats », sonnig und originell, begünstigt.

