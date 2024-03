Sylvan Echoes Urban Gallery Marseille 2e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Sylvan Echoes Urban Gallery Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition des oeuvres de Satabdi Hati

Satabdi Hati est née en Inde. L’itinérance est son mode de vie, quatre années passées à Marseille en sont une parenthèse.

Son travail plastique s’appuie sur le déracinement, l’isolement, la non appartenance, mais aussi sur l’accueil des possibles, et des connexions inattendues, qui lui offrent une impulsion renouvelée pour créer.

Entre discorde et ferveur se posent la nature, la forêt, symboles même de ses racines. Elle joue de cette relation profonde entre mémoire et introspection, entre mouvement et équilibre, qui la lie à la nature. Le bruissement des feuillages, l’ondulation des herbes au vent, la forme des arbres et leur audacieuse présence, sont partout suggérés dans ces papiers par le tracé et la représentation.

Ces différentes connexions et leurs résonnances lui permettent d’établir un lien stable, et de sentir en elle la vibration de l’être au monde .



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-04-06

Urban Gallery 9 Rue Mazenod

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Sylvan Echoes Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-05 par Ville de Marseille