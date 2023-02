SYLVAINE POST METAL / SHOEGAZE LE MOLOTOV, 7 mars 2023, MARSEILLE.

SYLVAINE POST METAL / SHOEGAZE LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:30. Tarif : 13.8 euros.

Lumière et obscurité, nature et urbanité, introspection et extraversion, spiritualité et humanité.La musique de la norvégienne multi-instrumentiste SYLVAINE consiste à équilibrer les points extrêmes du son, en mettant en évidence les émotions qui naissent du sentiment d’être limité par notre forme humaine.Qu’il s’agisse d’un puissant et contrasté groupe de 4 musiciens ou d’un solo hyper vulnérable sur scène, SYLVAINE est un projet basé sur la catharsis pure, révélant l’éternel désir de quelque chose de plus qui réside dans ses mélodies.

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

