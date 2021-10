Château-Arnoux-Saint-Auban Théâtre Durance Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban Sylvain Rifflet Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Château-Arnoux-Saint-Auban

Sylvain Rifflet Théâtre Durance, 18 décembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban. Sylvain Rifflet

Théâtre Durance, le samedi 18 décembre à 19:00

**TROUBADOURS** Imprégnés de l’esprit de ces ritournelles d’un ancien temps, saxophone, clarinette, trompette et percussions nous entraînent dans un univers envoûtant et poétique, enrichi de sons d’harmonium et d’un shruti-box ramené de New-Delhi. Mêler des influences de musiques médiévales à une partition à la fois minimaliste et singulière, tel était le rêve de Sylvain Rifflet. Sur scène, l’alchimie se crée pour nous raconter en musique, l’histoire de ces troubadours, premiers poètes de l’amour.

de 3 à 10€ / concert, pass 4 concert 30€

En attendant Les Escapades – musique Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T19:00:00 2021-12-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban Autres Lieu Théâtre Durance Adresse Les Lauzières 04160 Ville Château-Arnoux-Saint-Auban lieuville Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban