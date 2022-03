Sylvain Rifflet – Aux Anges Théâtre de Fontblanche, 19 mars 2022, Vitrolles.

Samedi 19 mars 2022 – 21h Théâtre de Fontblanche – SYLVAIN RIFFLET AUX ANGES – Après un concert mémorable sur la scène du Moulin à Jazz en 2016 avec “Mechanics”, opus audacieux pour lequel il décrochait la Victoire du Jazz dans la catégorie Meilleur album, Sylvain Rifflet est de retour à Vitrolles avec “Aux Anges”, un nouvel opus sorti le 25 février dernier. Accompagné d’une équipe remarquable composée des fidèles Benjamin Flament (percussions), Philippe Gordiani (guitare) et d’un nouveau venu, le trompettiste finlandais Verneri Pohjola qui s’est forgé ces dernières années une solide réputation sur la scène européenne, Sylvain Rifflet nous livre un répertoire des plus personnel et des plus inspiré. Une ode à ses amours, à ses anges, à ses êtres, artistes ou non, qui l’inspirent et l’aident à vivre. Un jeu de piste à travers l’intimité du saxophoniste à découvrir sur la scène du Théâtre de Fontblanche. – Sylvain Rifflet : saxophone et Shruti box Benjamin Flament : percussions Philippe Gordiani : guitare Verneri Pohjola : trompette – + d’infos => [https://bit.ly/3HshE8m](https://bit.ly/3HshE8m) Réservations => [https://bit.ly/3vm4jMs](https://bit.ly/3vm4jMs)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



