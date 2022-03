SYLVAIN RANSY invite YANN CLÉRY #LesCaribéennesDeMai #16 #Rencontre Le Baiser Salé, 23 avril 2022, Paris.

Le pianiste guadeloupéen et le flûtiste guyanais vous proposent un duo qui vous emmènera à la rencontre de leurs deux mondes, et dans lequel le Jazz et la liberté sont le point commun.

Sylvain Ransy piano, Yann Cléry flûte

Un répertoire riche, vif, où se mêlent les influences, où tradition et modernité deviennent synonymes… Une fusion que ces deux talentueux musiciens vous invitent à découvrir sur la scène du Baiser Salé !

Sylvain Ransy,pianiste et compositeur de talent, brille par sa créativité. Sa musique n’est autre que la rencontre entre la profondeur du jazz bop et les subtilités de la musique caribéenne, dans une écriture précise et moderne.

Yann Cléry,

« l’insaisissable instinct ou l’expression du divin » – Mo’Kalamity

« un musicien inventif, décomplexé, talentueux. » –Emmanuel Bex​« Son nouvel opus “Motozot” doit être absolument partagé, aussi parce que la flûte que je chéris tant continue d’y d’être écrite en lettres majuscules par Yann Cléry » – Magic Malik

Véritable caméléon artistique, Yann Cléry s’intègre dans tous les styles.

A l’aise et explosif sur scène, il déploie une énergie qui ne laisse personne insensible.

Depuis plus de 15, ans il partage la scène avec des artistes comme UHT°, Booster & Sandra NKaké, Emmanuel Bex… et explore les racines de la musique guyanaise en lui apportant un regain de modernité.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220423 https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Musique

