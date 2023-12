Sylvain Prunenec – Le fil + 48e parallèle Le Carreau du Temple Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

Ces deux pièces mettent à l’honneur le danseur et chorégraphe Sylvain Prunenec. Récit de voyage, « 48 ème parallèle » vous transporte de la pointe du Raz à l’île Sakhaline quand « Le fil » vous conduit sur les chemins d’une vie d’interprète. Vous suivrez-bien Sylvain pour quelques pas de danse ?

Cette soirée composée de deux pièces, Le fil et 48e parallèle, constitue le second rendez-vous du festival en hommage à l’interprète et chorégraphe Sylvain Prunenec. Ces deux pièces ont un commun le cheminement. La première est le voyage sur ce fameux 48e parallèle qui le conduit durant cinq mois de la pointe du Raz à l’île Sakhaline. Sorte de traversée ponctuée de danses quotidiennes accompagnées de deux métronomes. La seconde témoigne de son parcours d’interprète, de certaines anecdotes, de ce qui fait qu’interpréter est une aventure humble, exigeante, plurielle. « L’interprète est un funambule ou un alpiniste. Il suit avec rigueur la ligne de crête, le fil tendu, la ligne droite et blanche de l’écriture. » confie-t-il. On peut lui faire confiance !

Le Carreau du Temple 4 rue Eugene Spuller 75003 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/48e-parallele-le-fil/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

©Marc_Domage – micadanses-Paris ©Marc_Domage