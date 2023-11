Sylvain Prudhomme au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sylvain Prudhomme au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 10 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Sylvain Prudhomme à l’occasion de la parution de son roman « L’Enfant dans le taxi » par Les Éditions de Minuit.

L’écrivain et critique Norbert Czarny animera la rencontre.

Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir L’Enfant dans le taxi publié par Les Éditions de Minuit. Un récit sur la nécessité d’appréhender et d’affronter nos zones d’ombre. À l’enterrement de son grand-père, Simon apprend un secret : l’homme qui vient de mourir a eu un enfant, des décennies plus tôt, dont il n’a jamais parlé. Simon part sur les traces de ce fils abandonné, il y a très longtemps, dans le chaos de l’après-guerre. Sylvain Prudhomme est l’auteur d’une dizaine de livres parmi lesquels Par les routes (Prix Femina 2019), Les Grands et Les Orages, tous salués par la critique et traduits à l’étranger. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://tinyurl.com/LEnfant-dans-le-taxi +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Mathieu Zazzo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris latitude longitude 48.8367009902544,2.29862202997256

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/