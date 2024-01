SYLVAIN LUC – guitare solo #40ans Le Baiser Salé Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 20h15 à 20h30

.Tout public. payant tarif 1 concert : 10 EUR

pass soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Il y a trente ans, un incomparable album de guitare solo nous révéla l’immense talent de Sylvain Luc, dans la pureté saisissante de l’expression acoustique et de son surgissement. Trente ans après, ce nouvel album solo fait écho à ce moment inaugural, livrant de l’artiste une vision non moins essentielle et tout aussi pénétrante de sa quête de la vibration. Absolument neuve, en somme.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-sylvain-luc-20h15

