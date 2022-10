Sylvain LEVY, piano, 6 novembre 2022, .

Le dimanche 06 novembre 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit Entrée libre – Participation libre

Musique classique – Pièces de Franz Schubert, Robert Schumann, Claude Debussy, Piotr Ilitch Tchaïkovsky et Sergueï Rachmaninov

LE ROMANTISME FRANÇAIS, ALLEMAND ET RUSSE

Ce concert sera l’occasion d’écouter une pièce maîtresse de Schumann, les Études symphoniques dans leur version intégrale, puis d’aborder des pièces méditatives telles que le Premier impromptu de Schubert, Clair de Lune et Rêverie de Debussy, ou encore le très passionné second mouvement de la Cinquième symphonie de Tchaïkovsky. Enfin, le final de la Première sonate de Rachmaninov rappelle étrangement le Méphistophélès dans le Faust de Gounod et conclura le concert en alternant passages tonitruants et méditatifs. Et pour entendre le morceau-surprise, restez jusqu’à la fin du concert !

Sylvain Levy, piano

Sylvain Levy obtient en 1989 le Premier Prix du Concours International de Piano de l’École Polytechnique en interprétant le 24e concerto de Mozart avec l’Orchestre de la Garde Républicaine lors de la finale. La même année, il remporte le Premier Prix du Concours International des Grands Amateurs de Piano à Paris. Suite au succès à ce concours, il interprète en 1995 à l’amphithéâtre de la Sorbonne, le Premier Concerto de Prokofiev et le Concerto pour six pianos de Marius Constant avec l’Orchestre du Conservatoire National de Région de Paris sous la direction de Georges Prêtre. Il se produit également à d’autres occasions avec orchestre dans des concertos de Jean-Sébastien Bach ou encore dans le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns (à l’École Normale de Musique de Paris), et enregistre une série d’émissions sur France-Musique consacrée à la pratique de la musique en amateur. Il entre ensuite à l’École Normale de Musique de Paris afin d’y obtenir son 6ème degré en 2001, et suit en parallèle des masterclasses avec France CLIDAT. Il donne des récitals de piano en Afrique du Sud pour des œuvres caritatives en 2001, puis décide en 2003 de former un duo avec un pianiste issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris afin d’interpréter des concertos dans des versions à deux pianos. Il se produit ainsi à la salle Cortot (Paris) en 2012 dans les 2e et 3e Concertos de Sergueï Rachmaninov, ainsi qu’au Festival des Amis de la Musique en 2013 dans le 1er concerto de Tchaïkovski (à Bassac, en Charentes).

Il remporte ensuite en 2016 le Concours International de piano d’Île-de-France (Maisons-Laffitte) sous la présidence d’Anne Queffelec, dans la section Amateur Concertiste (Premier Prix et Prix Spécial du Jury). En 2017, il se produit successivement dans le Festival Amateurs Virtuoses à Paris et à Bayreuth (Allemagne) et participe la même année à l’Académie Franco-hongroise de Budapest dirigée par la pianiste Isabelle Oehmichen. Il se produit enfin à deux reprises en récital lors de concerts à Minsk (Biélorussie) en 2019 et obtient, en 2020, le Prix du Mérite au Concours international de piano 2020 de Saint-Pétersbourg (Russie).

Sylvain Levy étudie toujours actuellement le piano depuis 2017 avec la pianiste franco-hongroise Isabelle Oehmichen ayant été formée par les grands pianistes que sont Milosz Magin et Gyorgy Cziffra.

Sylvain Levy est fondateur et directeur musical du Festival Amitiés Musicales Internationales dont la première édition s’est déroulée du 11 au 15 mai 2022 sous la forme de quatre concerts répartis en Périgord, à Limoges ainsi qu’à Paris. Ils ont associé à la fois des musiciens professionnels et des artistes amateurs concertistes ayant tous un métier sans rapport avec la musique. À ce jour, les pays participants et partenaires du Festival sont l’Italie (Concours International PianoLink de Milan pour grands amateurs), la Biélorussie (Festival international Grands Amateurs de Minsk), la Russie (Concours International de Piano de Saint-Pétersbourg – Piano Bridges Competition) et la France.

En parallèle à ses activités musicales, Sylvain Levy est magistrat administratif du Conseil d’État, membre permanent siégeant à la Commission du Contentieux du Stationnement Payant, à Limoges. Il intervient également en Tunisie pour le compte du Quai d’Orsay dans des missions de développement économique pour le gouvernement tunisien, et dispense des enseignements professionnels aux cadres supérieurs de la fonction publique territoriale.

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-6-novembre-2022-sylvain-levy-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1472093109869098/ https://www.facebook.com/events/1472093109869098/

Saint-Merry Le piano de Saint-Merry