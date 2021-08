Sylvain LEVY, piano et Adeline SAUVANET, lecture Église Saint-Merry, 21 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 août 2021

de 16h à 18h

gratuit

Concert-lecture – Pièces d’Alessandro Marcello, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Piotr Ilitch Tchaïkovski et George Gershwin

Sylvain Levy, piano

Sylvain Levy obtient en 1989 le Premier Prix du Concours International de Piano de l’École Polytechnique en interprétant, lors de la finale, le 24e Concerto de Mozart avec l’Orchestre de la Garde Républicaine. La même année, il remporte le Premier Prix du Concours International des Grands<br>Amateurs de Piano à Paris. À la suite du succès à ce concours, il interprète en 1995 à l’amphithéâtre de la Sorbonne, le 1er Concerto de Prokofiev et le Concerto pour six pianos de Marius Constant avec l’Orchestre du Conservatoire National de Région de Paris sous la direction de Georges Prêtre. Il se produit également à d’autres occasions avec orchestre dans des concertos de Bach ou encore dans le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns (École Normale de Musique de Paris), et enregistre une série d’émissions sur France Musique consacrée à la pratique de la musique en amateur. Il entre ensuite à l’École Normale de Musique de Paris afin d’y obtenir son sixième degré en 2001, et suit en parallèle des masterclasses avec France Clidat. Il donne des récitals de piano en Afrique du Sud pour des œuvres caritatives en 2001, puis décide en 2003 de former un duo avec un pianiste issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris afin d’interpréter des concertos dans des versions à deux pianos. Il se produit ainsi à la salle Cortot (Paris) en 2012 dans les 2e et 3e Concertos de Rachmaninov, ainsi qu’au Festival des Amis de la Musique en 2013 dans le 1er Concerto de Tchaïkovski (Bassac, Charentes).

Il remporte ensuite en 2016 le Concours International de piano d’Île-de-France (Maisons-Laffitte) sous la présidence d’Anne Queffelec, dans la section Amateur Concertiste (1er Prix et Prix Spécial du Jury). En 2017, il se produit successivement dans le Festival Amateurs Virtuoses à Paris et à Bayreuth (Allemagne) et participe la même année à l’Académie franco-hongroise de Budapest dirigée par la pianiste Isabelle Oemichen. Il se produit enfin à deux reprises en récital lors de concerts à Minsk (Biélorussie) en 2019 et obtient, en 2020, le Prix du Mérite au Concours international de piano 2020 de Saint-Pétersbourg (Russie).

Sylvain Lévy est fondateur et directeur musical du Festival international de musique Pouchkine, Piano et Porcelaine dont la 1ère édition se déroulera du 11 au 15 mai 2022 sous la forme de cinq concerts qui se dérouleront à Limoges, à Paris et en Périgord, impliquant la participation de cinq pays (France, Italie, Russie, Biélorussie, Arménie).

En parallèle à ses activités musicales, Sylvain Levy est issue de la haute fonction publique territoriale et est magistrat administratif du Conseil d’État, membre permanent à la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (Limoges). Il est également expert en Afrique du Nord pour le compte du Quai d’Orsay en matière de développement économique et enseigne de façon régulière au Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

Adeline Sauvanet, lecture

Née en 1987, Adeline Sauvanet est originaire de Creuse et vit aujourd’hui à Gradignan dans la région bordelaise. Plume rêveuse et rebelle, alerte et fragile depuis l’enfance, Adeline est lauréate de concours littéraires et historiques (Concours de la Résistance, Dico d’Argent à la dictée de Bernard Pivot). En 2004, sa nouvelle Envole-toi est primée au Concours de la Nouvelle de Brive. En 2017, elle publie son premier recueil de nouvelles Les larmes de la noix de coco et son premier roman, L’équilibre du pitre, est quant à lui publié en 2019. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et issue de la haute fonction publique territoriale, Adeline Sauvanet est magistrate administrative du Conseil d’État, membre de la Commission du contentieux du stationnement payant (juridiction administrative nationale basée à Limoges), en parallèle avec ses activités littéraires.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Le piano de Saint-Merry