Sylvain Le Ray présente S Y m au Le Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 10 à 16 euros.

Un groupe inédit, à l’affut de nouvelles expériences et d’explorations musicales…

S Y m, c’est avant tout une amitié et une connivence musicale depuis 10 ans entre le batteur Simon Prudhomme et le pianiste Sylvain Le Ray.

Toujours à l’affut de nouvelles expériences et explorations, c’est donc tout naturellement qu’ils se réunissent autour de ce groupe inédit et créent l’occasion de tracer encore leur route autour de leurs compositions, entre fraîcheur et pérennité…

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-sylvain-le-ray-presente-s-y-m-21h00

