Sylvain Le Ray présente « ELECTRIO » Le Baiser Salé Paris, 12 décembre 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Sylvain Le Ray présente son projet ELECTRIO avec Matis Regnault et Arnaud Bichon. Sylvain continue l’exploration des synthés dans la lignée de la première date de la résidence (17 octobre dernier) toujours avec Arnaud Bichon mais cette fois-ci augmentée de Matis Regnault à la basse dans un « power-trio » électrique. Toujours influencé par la musique de Tigran Hamasyan, Nik Bärtsch mais aussi du dernier album de Jason Moran et Marcus Gilmore, il sera ici entouré des ces compères qui figureront sur son deuxième album en quintet, enregistré en juillet dernier… Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact :

