Sylvain Le Ray Le Baiser Salé, 31 janvier 2023, Paris.

Le mardi 31 janvier 2023

de 21h00 à 23h59

. payant Tarif sur place : 20 EUR Tarif Web : 16 EUR Tarif réduit (web) : 10 EUR

Sylvain Le Ray est pianiste et compositeur, il exprime une musique intense, sensible parfois poétique.

Sylvain Le Ray claviers, Arnaud Bichon batterie

Influencé par le jazz moderne de Tiggran Hamasyan, Ben Wendel ainsi que ses origines bretonnes, Sylvain Le Ray vous fait voyager entre musiques traditionnelles, classiques et jazz…

Pour son troisième concert dans le cadre de sa résidence #JazzDeDemain, il nous présente son duo avec Arnaud Bichon. Musiciens et amis, le pianiste et le batteur travaillent ensemble depuis 3 ans autour de sonorités électro/jazz/hip-hop et expérimentent des ambiances urbaines, parfois dansantes, planantes ou parfois plus sombres.

Laissez-vous transporter dans leur univers intimiste et venez découvrir les quelques surprises qu’ils préparent…

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-sylvain-le-ray1

#JazzDeDemain SYLVAIN LE RAY & ARNAUD BICHON DUO