SYLVAIN GIRO Nort-sur-Erdre, 8 octobre 2021, Nort-sur-Erdre.

SYLVAIN GIRO 2021-10-08 – 2021-10-08 Route d’Héric Espace culturel Cap Nort

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

EUR 5.1 18.3 Après Les Affranchies, spectacle en duo axé sur les lettres, les mots, l’intime, Sylvain GirO se lance dans une nouvelle aventure plus collective, plus musicale, plus lumineuse, plus dansante même parfois, plus tournée vers les musiques populaires de l’oralité d’Europe et du monde. Ce nouveau répertoire sera avant tout axé sur la voix et la polyphonie.

Pour cela, il s’entoure d’un choeur de quatre chanteuses et chanteurs avec lesquels il n’a jamais travaillé : Elsa Corre (Barba Loutig, duo du bas), Héléna Bourdaud (soeurs Tartellini, bal des variétistes), Youenn Lange (Lûdjer) et Sébastien Spessa (Lo Cor de la Plana).

Quatre voix uniques, aux timbres singuliers et très marqués, quatre voix qu’on a plutôt l’habitude d’entendre dans d’autres langues que le français (galicien, breton, occitan, italien…), quatre solistes de renom pour créer un choeur inouï qui porte haut les textes poétiques, incandescents et vibrants de Sylvain.

Il s’entoure également de François Robin aux machines (électro ou électro-acoustique), au duduk arménien, au violon, à la veuze. Ce magicien du son assure l’écrin sonore et rythmique de ces nouvelles pérégrinations vocales.

CONCERT DE POLYPHONIES FRANCOPHONES

billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr +33 2 51 12 01 49

