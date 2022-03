Sylvain GirO et le chant de la griffe Odyssée Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non de 7 € à 20 € Tout public Placement libre Le cheminement musical de Sylvain GirO ne ressemble à aucun autre, guidé par une ambition poétique et émaillé de nombreuses rencontres musicales. C’est un virage artistique que prend lechanteur nantais avec cette nouvelle création.Il s’entoure pour l’occasion d’un chœur de quatre chanteuses et chanteurs aux timbres singuliers et très marqués, pour un concert résolument vocal et polyphonique, à la tonalité lumineuse et dansante. Ce nouveau « chant de la griffe » va puiser ses sources du côté des musiques populaires européennes et du monde pour présenter une douzaine de nouveaux titres ainsi que quelques réarrangements de ses plus belles chansons. Les voix jouent les unes avec les autres, se cherchent, se font écho mais sont parfois aussi utilisées comme un ensemble instrumental ou comme une nappe sonore diffuse… François Robin met ses talents de multi-instrumentiste au service de l’ensemble, venant colorer un concert au langage musical expressif, vibrant et touchant. Chant : Sylvain GirO, Sébastien Spessa, Héléna Bourdaud, Elsa Corre, Youenn Lange Machines, duduk arménien, violon, veuze : François Robin Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

