SYLVAIN GERVEREAU Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

COUP DE BAMBOU SUR LE CLIMAT / Installation végétale / fluorescente et sonore.

Féru

d’histoire, surtout d’histoire locale et de patrimoine, Sylvain Gervereau a commencé à s’intéresser à la manipulation des images et au fake art. J’ai ainsi, par

exemple, revisité le génie des lieux en mixant rétro future et l’ici et

l’ailleurs dans des fictions urbaines (les souvenirs de demain).

Sensibilisé

tôt à l’écologie, il a réalisé depuis une dizaine d’années

des créations végétales recyclant des déchets végétaux en créations artistiques

interrogeant nos dysfonctionnements. Nuage végétal géant, grande vague

d’Hokuzaï, Ouste, ça mousse !

Témoigner

des dérèglements climatiques importants ayant affecté Cachan au

cours des siècles et également sur l’année 2022 afin de montrer

l’accélération des aléas climatiques récents. Réaliser une

symphonie végétale au climat, lumineuse et sonore, en bordure de la

bambouseraie. Pour cela, il est proposé de convoquer quelques grandes

figures ayant habité la maison Raspail comme l’architecte Germain

Boffrand (1667-1754), le banquier Artaud, l’ancien maire Armand

Colmet (1850), Benjamin Raspail (1874) évoquant l’almanach

météorologique de son père François-Vincent Raspail qui prenait

régulièrement des mesures météorologiques dans le parc,

l’exécutrice testamentaire Augustine Vitasse (1911) et un

jardinier du parc Raspail pour la tempête dite de « l’an

2000 ».

Nuit Blanche Cachan 2023 est soutenue par : la Ville de Cachan, Valophis Habitat, Marin – Beaux Arts, La Ménagerie Technologique

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

Contact : https://evolutionart.fr/association-evolution-art/nuit-blanche-2023-evenements/ 06 25 64 70 24 evolutionart94@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100091650126126 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091650126126

Arscenic