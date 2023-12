Sylvain Del Campo New Quartet Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 22h00

Concert Sylvain Del Campo New Quartet : 25 EUR

Une indépendance d’esprit donnant une certaine unité à une œuvre discographique qui n’a pourtant cessé de se réinventer depuis le premier de ses cinq albums, à travers l’écriture d’un répertoire toujo Entouré de musiciens de haut vol, Sylvain Del Campo nous propose un projet musical entre jazz et fusion où chaque thème, chaque improvisation nous emmène vers un nouveau voyage. Son prochain album est attendu pour la fin de l’année année 2024. Il sera accompagné pour l’occasion d’une rythmique de choc avec Francis Arnaud à la batterie, Bruno Schorp à la contrebasse et le très jeune et talentueux Leïth Del Campo à l’accordéon. Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/sylvain.delcampo https://www.facebook.com/sylvain.delcampo https://www.sondelaterre.fr/?post_type=tribe_events&p=6130&preview=true#billetterie

