SYLVAIN CATHALA TRIO & KAMILYA JUBRAN LE TRITON Les Lilas, samedi 8 juin 2024.

« Voici une petite dizaine d’année que nous partageons la scène avec Kamilya ! Une envie qui se renouvelle et s’enrichit à chaque concert. Son rapport à la poésie et au geste musical enraciné dans une nécessité fait résonner durablement toutes les sensibilités. Notre rencontre est ce chemin entre oralité et composition, entre l’histoire de mon trio avec Christophe et Sarah, et la longue collaboration de cette dernière avec Kamilya. »About » est notre nouveau répertoire co-écrit. Le fruit de nos sensibilités, recherches et passion du partage. » Sylvain Cathala

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.letriton.com/programmation/sylvain-cathala-trio-kamilya-jubran-3101 »}]

Randa Shaath