Sylvain Beuf Time Feel Quartet Le Cri du port, 3 mars 2022, Marseille.

Pour son 11 ème album en tant que leader, le saxophoniste Sylvain Beuf a souhaité s'entourer d'amis de longue date avec qui, s'est développé au fil du temps, une complicité artistique et humaine. Time feel est l'occasion de présenter une formation de quatre musiciens de génération différente. L'instrumentation originale entre orgue, piano, saxophones et batterie ouvre à travers les treize titres de l'album, un espace d'improvisation et de jeu sans cesse en mouvement : «Rompre les barrières entre des morceaux qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui en laissant la place à notre imaginaire et à nos émotions a été formidable à réaliser ensemble en studio.» Sylvain Beuf Sylvain Beuf: Saxophones Damien Argentieri: Orgue Tom Olivier Beuf: Piano / Accordeon Fabrice Moreau: Batterie

15 / 12€

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille



2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T22:30:00