Sylvain Beuf Quartet Time Feel Marseille 3e Arrondissement, 3 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Sylvain Beuf Quartet Time Feel Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

2022-03-03 19:00:00 – 2022-03-03 Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 15 Pour son 11e album en tant que leader, le saxophoniste Sylvain Beuf a souhaité s’entourer d’amis de longue date avec qui, s’est développé au fil du temps, une complicité artistique et humaine.



En 2018, il crée un trio avec l’organiste Damien Argentieri et le batteur Fabrice Moreau. Deux ans plus tard et en pleine crise sanitaire l’enregistrement est repoussé de six mois donnant aux musiciens l’occasion de repenser ce projet autour d’un nouveau répertoire constitué d’une relecture de standards du jazz et de compositions originales. C’est en décembre 2020 que le pianiste et accordéoniste Tom Olivier Beuf rejoint la formation pour les sessions d’enregistrement au studio de Meudon.



Time feel est l’occasion de présenter une formation de quatre musiciens de génération différente. L’instrumentation originale entre orgue, piano, saxophones et batterie ouvre travers les treize titres de l’album, un espace d’improvisation et de jeu sans cesse en mouvement : « Rompre les barrières entre des morceaux qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui en laissant la place à notre imaginaire et à nos émotions a été formidable à réaliser ensemble en studio. » Sylvain Beuf



Time Feel est le onzième album studio de Sylvain Beuf en tant que leader. Il a été enregistré par Julien Bassères au studio de Meudon les 2,3 et 4 décembre 2020. Parut sur le label Bonsaï Music le 12 novembre 2021 et distribué par l’Autre Distribution.



Sylvain Beuf parcourt la scène du jazz français et euroéen depuis plus de trente ans. Victoire de la musique, Prix Django Reinhardt, Django d’or… Il a écumé les distinctions à travers une carrière riche de rencontres : Pierre de Bethmann, Emmanuel Bex, Martial Solal, André Ceccarelli, Les Frères Moutin, Jean-Pierre Como, Manuel Rocheman, Alex Tassel, Stephane Huchard, Diego Imbert, Michel Perez, Antonio Farao, Gordon Beck, René Urtreger, Gérard Badini, Michel Legrand…



Sylvain Beuf : saxophones

Damien Argentieri : orgue

Tom Olivier Beuf : piano et accordéon

Fabrice Moreau : batterie

Pour son 11e album en tant que leader, le saxophoniste Sylvain Beuf a souhaité s’entourer d’amis de longue date avec qui, s’est développé au fil du temps, une complicité artistique et humaine.

Pour son 11e album en tant que leader, le saxophoniste Sylvain Beuf a souhaité s’entourer d’amis de longue date avec qui, s’est développé au fil du temps, une complicité artistique et humaine.



En 2018, il crée un trio avec l’organiste Damien Argentieri et le batteur Fabrice Moreau. Deux ans plus tard et en pleine crise sanitaire l’enregistrement est repoussé de six mois donnant aux musiciens l’occasion de repenser ce projet autour d’un nouveau répertoire constitué d’une relecture de standards du jazz et de compositions originales. C’est en décembre 2020 que le pianiste et accordéoniste Tom Olivier Beuf rejoint la formation pour les sessions d’enregistrement au studio de Meudon.



Time feel est l’occasion de présenter une formation de quatre musiciens de génération différente. L’instrumentation originale entre orgue, piano, saxophones et batterie ouvre travers les treize titres de l’album, un espace d’improvisation et de jeu sans cesse en mouvement : « Rompre les barrières entre des morceaux qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui en laissant la place à notre imaginaire et à nos émotions a été formidable à réaliser ensemble en studio. » Sylvain Beuf



Time Feel est le onzième album studio de Sylvain Beuf en tant que leader. Il a été enregistré par Julien Bassères au studio de Meudon les 2,3 et 4 décembre 2020. Parut sur le label Bonsaï Music le 12 novembre 2021 et distribué par l’Autre Distribution.



Sylvain Beuf parcourt la scène du jazz français et euroéen depuis plus de trente ans. Victoire de la musique, Prix Django Reinhardt, Django d’or… Il a écumé les distinctions à travers une carrière riche de rencontres : Pierre de Bethmann, Emmanuel Bex, Martial Solal, André Ceccarelli, Les Frères Moutin, Jean-Pierre Como, Manuel Rocheman, Alex Tassel, Stephane Huchard, Diego Imbert, Michel Perez, Antonio Farao, Gordon Beck, René Urtreger, Gérard Badini, Michel Legrand…



Sylvain Beuf : saxophones

Damien Argentieri : orgue

Tom Olivier Beuf : piano et accordéon

Fabrice Moreau : batterie

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-18 par