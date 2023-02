SYLVAIN BEUF QUARTET « COULEURS D’AUTOMNE » SUNSIDE, 16 février 2023, PARIS.

SYLVAIN BEUF QUARTET « COULEURS D’AUTOMNE » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Apres la création du trio «Time Feel» et la sortie de l’album en 2021 , c’est autour des personnalités de Pierre Alain Goualch au piano, Philippe Aerts à la contrebasse et Gauthier Garrigue à la batterie que le saxophoniste Sylvain Beuf fait un retour vers la formule du quartet acoustique. Il enregistre ce nouveau projet début 2023, dont la sortie sera prévu pour Octobre 2023. «Couleurs d’automne» est une ode à la douceur, à la poésie des sons. L’énergie des couleurs sonores dans un répertoire mêlant compositions et improvisations. Sylvain Beuf Sylvain Beuf

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

