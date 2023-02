Sydo PAVILLON DU PARC VAN GOGH AUVERS SUR OISE Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise

AUVERS'JAZZ présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Dominique Fillon : pianoSylvain Gontard : trompette, bugleLorsque deux musiciens amoureux de la mélodie décident de former un duo, ce sont nos oreilles qu'ils enchantent. Loin de toutes vaines prouesses techniques, les deux comparses font preuve d'une subtile complicité qui charme l'auditeur aussi grâce à la variété des climats successifs. On reste envoûté par leurs compositions ou des reprises de bon goût (Nougaro, Sting, Supertramp, Mike Mainieri…). Prêt à partager des émotions ? Silvain Gontard, Dominique Fillon, Sydo

Sylvain Gontard : trompette, bugle

Lorsque deux musiciens amoureux de la mélodie décident de former un duo, ce sont nos oreilles qu’ils enchantent. Loin de toutes vaines prouesses techniques, les deux comparses font preuve d’une subtile complicité qui charme l’auditeur aussi grâce à la variété des climats successifs. On reste envoûté par leurs compositions ou des reprises de bon goût (Nougaro, Sting, Supertramp, Mike Mainieri…). Prêt à partager des émotions ? .17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d'Évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Lieu PAVILLON DU PARC VAN GOGH Adresse Rue du Général De Gaulle Ville AUVERS SUR OISE Tarif 17.0-17.0

