SYDNEY VALETTE (SYNTHETISE WAVE, TECHNO) IBOAT, 25 février 2023, BORDEAUX.

SYDNEY VALETTE (SYNTHETISE WAVE, TECHNO) IBOAT. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Au cours d’une carrière variée et progressive couvrant plusieurs styles de musique électronique, Sydney Valette maintient les plus hauts niveaux de vision et de discipline. A son catalogue très varié s’est récemment ajouté son impressionnant et addictif nouvel EP “Death Of a Comedian” (2021). Tiraillé entre Synth wave, Techno, Rave et Ebm, Sydney est définitivement taillé pour les clubs sombres, et ne pouvait être publié ailleurs que sur le label Ancient Methods : Persephonic Sirens. Partout où il a joué dans le monde, ses spectacles solo ont acquis au fil des ans la réputation d’être à la fois amusants et très énergiques, ainsi que profonds et épiques. 19h Ouverture des portes 20h Ouverture de la billetterie 20h30 Start concert

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

