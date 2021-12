Sydney Valette • Blaues Einhorn • Silly Joy, 30 décembre 2021, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 30 décembre 2021

de 19h00 à 23h00

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris le 30 décembre

SYDNEY VALETTE

Le showman cold rave au coeur trouble est en piste depuis déjà plus d’une décennie, quelque part entre la scène électro-goth et les raves en warehouse. En dépit de la morosité inhérente à son charme vulnérable, Sydney Valette demeure une force vitale sur scène, son set live ultra-speed tournant régulièrement en club, en squat, en festival ou dans les salles indés les plus reconnues.

BLAUES EINHORN

Ils n’ont pas de limites, pas de préférences musicales mais beaucoup d’imagination ! Blaues Einhorn arrive sur la scène française et chante en Allemand ? Stop, reprenons notre souffle. Même si leur musique ne vous laissera aucun répit ! Charlie, reine mère des licornes bleues raconte dans la langue de Wagner le monde d’aujourd’hui, d’hier et de demain,tandis que Flavien (alias FLVN, et membre du groupe post punk / new wave Order 89) joue des machines.Aucune fiction, juste du vécu, mais pas celui que l’on aimerait entendre. Nicht Essenziell est le premier EP du duo qui grave sur quatre pistes les étatsd’âme de notre époque. Les années 2020… voilà un début de décennie dont on se serait volontiers passé et auquel on voudrait ne plus jamais être confronté. De derrière les comptoirs à derrière le micro, Blaues Einhorn est comme cette époque. Incertaine, mais faite pour durer. Ça ne va pas ensemble ? Pourtant Charlie et Flavien prouvent le contraire.

Adieu monde de merde !

