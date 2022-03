Sydney Dance Company Arcachon, 7 avril 2022, Arcachon.

Sydney Dance Company Arcachon

2022-04-07 20:45:00 – 2022-04-07 22:00:00

Arcachon Gironde Arcachon

Après une tournée européenne à guichet fermé en 2019, la compagnie revient avec cette pièce incandescente qui mène la danse contemporaine à son plus haut niveau. La Sydney Dance Company, forte de dix-sept danseurs de très haut niveau, est la plus grande compagnie contemporaine d’Australie, dirigée depuis 14 ans par Rafael Bonachela.

« ab[intra] » en latin signifie « de l’intérieur ». Pour Rafael Bonachela, la locution désigne avant tout le travail des danseurs qui consiste à projeter à l’extérieur, pour le public, ce qu’il ressent de l’intérieur. D’ailleurs, le spectacle semble commencer dans un studio avant d’exploser en duos, trios et ensembles d’une force peu commune. Les dix-sept danseurs mettent en valeur une gestuelle athlétique et charnelle, d’une précision redoutable. Fluidité et vélocité sont les maîtres mots de ce ballet dont le phrasé s’appuie sur de complexes entrelacs.

+33 5 57 52 97 75

olympia

Arcachon

