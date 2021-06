Sydji Les Disquaires, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

[CO-PLATEAU] Après de longs mois d’attente Sydji & The CapriTheoNy et Damébochi ont hate de vous retrouver pour vous faire groover aux rythme de leurs influences Neo-Soul, Funk et Pop !

Sydji & The CapriTheoNy

Sydji, l’étrange fille masquée propose des sonorité R&B/Soul alternatif inspiré par Hiatus Kayote , The Internet ou encore Phony Ppl. Elle s’est associé à la batteuse et au bassiste du groupe CapriTheoNy pour jouer les meilleurs titres de son Ep « Happy Child » et son album « Why So Serious? »

Damébochi (Néo-Soul / Hip Hop / Jazz)

Damebochi c’est une autre tentative de faire du simple avec du compliqué

Damebochi c’est de la neo soul asymétrique française, style vraiment sous-coté

Damebochi c’est 5 musiciens qui t’emmènent autre part

Damebochi c’est faire semblant de taper la pulsation alors que t’as pas compris la signature rythmique

Damebochi c’est te faire surprendre par une petite larme qui tombe qui tombe doucement dans ta bière tiède

Damebochi c’est vivre un peu plus fort que d’habitude

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://bit.ly/SydjiDamebochi0207

