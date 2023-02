ANNIVERSAIRE SYCHA’RT / 10 ANS SYCHA’RT Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

ANNIVERSAIRE SYCHA’RT / 10 ANS SYCHA’RT, 1 avril 2023, Langres. ANNIVERSAIRE SYCHA’RT / 10 ANS 1 et 2 avril SYCHA’RT Visite de la galerie avec l’artiste SYCHA, plus de 100 sculptures plâtres, bronzes, pierre. La réalisation de ces piècess représentent plus de 30 ans de sculpture.

Prix spéciaux anniversaire pour fêter les 10 ans de l’installation de l’atelier -galerie à LANGRES.

Visite de l’atelier avec présentation des differents materiaux et des outils, l’atelier est situé dans une superbe cave voutée sous la galerie.

Atelier découverte gratuit : sculpture d’une piéce en plâtre obtenue par moulage, pour la personnaliser et peinture de cette pièce. SYCHA’RT 11 place ZIEGLER – 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00

