Né en 2002 sur les rives de l’Allier, le groupe constitué de cinq compères se promène dans des compositions originales mêlant la nostalgie du temps passé et le regard critique de notre société actuelle. Sans être accusateur, leur style pointe du doigt les travers de l’être humain tantôt dans un ton satirique, drôle , se moquant parfois d’eux-mêmes, tantôt fataliste, résigné, faisant bon gré malgré avec le monde qui les entoure et de ce qui le compose. Toujours dans l’harmonie entre des mots bien choisis et des musiques qui les habillent, Sybélune fait la part belle à la chanson française. De nouvelles histoires à raconter, en paroles et en musiques. Chanson française dans le cadre du festival de Loire Scène de l’écluse quai du fort Alleaume, Orléans Orléans Loiret

