Meurthe-et-Moselle La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir « Switch ».

« Switch », un spectacle d’improvisation explorant les relations qui se nouent et se dénouent au gré des aléas de la vie… A moins que ça ne soit par l’intervention des comédiens qui pourront à tout moment interrompre une scène pour annoncer la suivante.

A l’issue du spectacle, nous vous invitons à partager avec nous un moment convivial autour d’un verre.

L’entrée est à 5 euros ici :

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/switch-2

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/Cie2linstant Compagnie de l’instant

