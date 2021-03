Geneva Victoria Hall Geneva Swiss Chamber Concerts Victoria Hall Geneva Catégorie d’évènement: Geneva

Victoria Hall, le lundi 15 mars à 20:00

**Ilya Gringolts** violon

**Daniel Haefliger** violoncelle

**Peter Laul** piano **Emma Kodály**

Valses viennoises pour piano

**Zoltan Kodály**

Sonatine pour violoncelle et piano

**Béla Bartók**

_Allegro barbaro_ pour piano solo

Sonate pour violon et piano n° 2

**Sándor Veress**

Cinq pièces pour piano solo

**Heinz Holliger**

_Alèh Stavi_ pour violoncelle solo

**Zoltan Kodály**

Duo pour violon et violoncelle op. 7 **Streaming gratuit le 20 mars à 20h**

Streaming gratuit

Jamais la musique classique n’est aussi puissante que quand elle est enfantée par une tradition populaire millénaire. Les œuvres de Kodály et de Bartók célèbrent danse, rythme et chant. Victoria Hall Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève Geneva Geneva

