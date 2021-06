Swinguette au Panier avec le 7VB Café, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Marseille.

Swinguette au Panier avec le

7VB Café, le lundi 5 juillet à 19:00

Coco Swing Marseille et le Café 7VB t’invitent pour la première édition estivale de la Swinguette ! Une guinguette dédiée aux danses swing africaines-américaines. Shimmy shimmy, shaky shaky, Lindy Hop et enjailleries ! PAF : on fera tourner le chapeau ! Liveband : Le MASSILIA SWING ORCHESTRA en première mondiale et avec que du beau monde dedans (sept musicien.nes pour un swing triple-épaisseur). Tu ne sais pas danser ? Viens boire un verre, taper du pied et puis… laisse-toi porter ! Tu veux vraiment apprendre à danser ? RDV tous les jeudis à 19h sur l’Esplanade de la Major pour une initiation swing fraîche et heureuse ! [https://bit.ly/3zHA3vn](https://bit.ly/3zHA3vn)

♫JAZZ♫

7VB Café 9 rue Caisserie 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T19:00:00 2021-07-05T22:00:00