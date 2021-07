Swinguette à Coco Coco Velten, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille.

Swinguette à Coco

Coco Velten, le samedi 17 juillet à 16:00

Coco Swing Marseille et Coco Velten t’invitent pour la deuxième édition estivale de la Swinguette ! Une guinguette dédiée aux danses swing africaines-américaines. Shimmy shimmy, shaky shaky, Lindy Hop et enjailleries ! 16h30 : Initiation au Lindy Hop avec Cemre & Fabien de Coco Swing Marseille. 18h : Live du BOUNCE IT TRIO en première mondiale Tu ne sais pas danser ? Viens boire un verre, taper du pied et puis… laisse-toi porter ! Tu veux vraiment apprendre à danser ? RDV tous les jeudis à 19h sur l’Esplanade de la Major pour une initiation swing fraîche et heureuse ! [https://bit.ly/3zHA3vn](https://bit.ly/3zHA3vn) Coco Swing Marseille a ouvert ses inscriptions pour la saison 21-22. Rejoins-nous ! Du swing, du lindy hop et pleins de surprises toute l’année dans une ambiance franchement trop coule. [https://cocoswingmarseille.com/inscriptions-21-22/](https://cocoswingmarseille.com/inscriptions-21-22/) ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫♫♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T16:00:00 2021-07-17T23:00:00