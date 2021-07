Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Mayenne, Saint-Denis-du-Maine SWINGOLF : EUROPACUP 2021 Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

SWINGOLF : EUROPACUP 2021 Saint-Denis-du-Maine, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Denis-du-Maine. SWINGOLF : EUROPACUP 2021 2021-08-12 – 2021-07-27 Multi-Golf Meslay D152

Saint-Denis-du-Maine Mayenne La compétition réunira jusqu’à 200 joueurs pendant trois jours : un parcours en double le jeudi, un parcours en individuel le vendredi et un parcours en individuel le samedi (jour d’entraînement le mercredi).

Les titres de Champions d’Europe de chaque catégorie récompenseront les swineurs ayant effectué le moins de coups sur les parcours, en double et en individuel. Un trophée sera également décerné à la meilleure nation.

Les différentes catégories :

• 1 catégorie espoirs (EF – EH)

• 3 catégories dames (S1F, S2F, S3F)

• 3 catégories hommes (S1H, S2H, S3H*) *

Senior 1 : 18 à 49 ans

Senior 2 : 50 à 64 ans

Senior 3 : 65 ans et plus Les formules de jeu :

• JEUDI 12 AOÛT : Parcours en double

Les équipes sont tirées au sort par le comité d’organisation avant la compétition et seront panachées entre les nations représentées. Les équipes sont formées en fonction des index (tête de série avec non tête de série).

• VENDREDI 13 AOÛT : Parcours en individuel

• SAMEDI 14 AOÛT : Parcours en individuel L’EUROPACUP de SwinGolf aura lieu à Meslay-du-Maine les 12, 13 et 14 août 2021. animation@multigolf-meslay.com +33 2 43 98 44 45 http://www.multigolf-meslay.com/ La compétition réunira jusqu’à 200 joueurs pendant trois jours : un parcours en double le jeudi, un parcours en individuel le vendredi et un parcours en individuel le samedi (jour d’entraînement le mercredi).

Les titres de Champions d’Europe de chaque catégorie récompenseront les swineurs ayant effectué le moins de coups sur les parcours, en double et en individuel. Un trophée sera également décerné à la meilleure nation.

Les différentes catégories :

• 1 catégorie espoirs (EF – EH)

• 3 catégories dames (S1F, S2F, S3F)

• 3 catégories hommes (S1H, S2H, S3H*) *

Senior 1 : 18 à 49 ans

Senior 2 : 50 à 64 ans

Senior 3 : 65 ans et plus Les formules de jeu :

• JEUDI 12 AOÛT : Parcours en double

Les équipes sont tirées au sort par le comité d’organisation avant la compétition et seront panachées entre les nations représentées. Les équipes sont formées en fonction des index (tête de série avec non tête de série).

• VENDREDI 13 AOÛT : Parcours en individuel

• SAMEDI 14 AOÛT : Parcours en individuel dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Denis-du-Maine Adresse Multi-Golf Meslay D152 Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville 47.96298#-0.53545