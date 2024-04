Swingin’the Night Cité du Livre Aix-en-Provence, vendredi 24 mai 2024.

Le groupe de Jazz Vocal Free Son vous emmène dans un voyage en chansons à travers les USA.

Le groupe de Jazz Vocal Free Son bourlingue en chansons à travers les USA. D’aventures en aventures, un certain Joe roule dans un train de nuit avec la belle Eva, rêve sur la plage avec une Jeanne Moreau un peu brésilienne, joue son dernier dollar à las Vegas et prend du bon temps ! Let the Good Time Roll. De Tuxedo à Chattanooga via la Nouvelle-Orléans, la route est longue, alors au Wagon-Club ou au Birdland, Free Son chante et mène la danse sur du swing, du boogie, du ragtime et de la bossa.… Nougaro est du voyage et frappe par trois fois entre quelques vieux standards de jazz et bien entendu Spiderman arrive juste à temps ! Joe retrouve enfin sa chérie chez Mama Thembu pour une noce à tout casser.

Les 25 chanteuses & chanteurs du groupe de Jazz Vocal Free Son sont accompagnés de trois musiciens.

Direction artistique Cyrille Martial et Romuald Mas. Mise en scène Nicole Fisher 15 15 EUR.

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.freeson@gmail.com

