Swinging papy’s, 18 novembre 2022, .

Swinging papy’s



2022-11-18 – 2022-11-18

EUR 12 12 John STOWELL est un guitariste de jazz unique influencé autant par les pianistes et les cornistes que par les guitaristes.

Son approche originale de l’harmonie, des accords et de l’improvisation le distingue. Il a enseigné à l’échelle internationale pendant plus de 40 ans dans tous les contextes éducatifs. Ses cliniques sont informelles, pratiques et informatives. En plus de la théorie musicale et des directives pour l’improvisation, John partage son expérience professionnelle avec le monde de la musique.



Dominique DI PIAZZA Français né à Lyon, d’origine sicilienne, élevé par un beau‐père manouche.

Dominique Di Piazza débute la basse électrique en 1979. Au fil du temps, il réussit à se dégager de l’influence omniprésente qu’avait Jaco Pastorius dans ces années là, pour créer son propre style. En autodidacte, il rajoute à la basse 4 cordes, une corde aiguë et crée sa propre technique de main droite en utilisant le pouce, l’index et le majeur, ce qui lui permet de développer un jeu tout en accord et lui donne une virtuosité et une précision unique au monde. C’est ce style que l’on peut entendre dans « Marie » pièce phare pour basse solo des années 90, issue de l’album « Que alegria » de John McLaughlin.



Cette manière d’utiliser la main droite, va donner naissance à la fameuse technique du « four‐finger picking » qui va être adopté en Europe et aux USA, par de nombreux bassistes de la nouvelle génération tels que Matthew Garrison, Adam Nitti ou Hadrien Feraud, entre autre.



Sa grande connaissance du Be‐bop, ses influences manouches et néo‐classiques, son lyrisme et son sens très développé de l’harmonie font de lui un des bassistes le plus innovateur dans le domaine de la musique actuelle

Pour les amateurs de Jazz et pour les danseurs de Be-Pop

